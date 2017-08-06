أرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية

تقدم "فيكتور موزيس" لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لكن تأثر "البلوز" بطرد الإسباني "بيدرو" قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، مكّن "سياد كولاشيناتس" الظهير الأيسر لأرسنال من تحقيق التعادل بعد الطرد بدقيقتين فقط.

وضيّع الحارس" تيبو كورتوا" و"ألفارو موراتا" المهاجم الجديد القادم من ريال مدريد، محاولتيهما بينما سجل "غاري كاهيل" ركلة واحدة لتشيلسي.

ونجح كل من "ثيو والكوت"، و"ناتشو مونريال" و"أليكس أوكسليد تشامبرلين"، و"أوليفييه جيرو" في تسديد ركلاتهم ليفوز أرسنال بأول الألقابه لهذا الموسم.