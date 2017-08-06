عبد الكريم بشكور يتراجع عن إستقالته

واكتفي بشكور بالتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد قائلا:" صحيح، أن هناك مشكل مع المدرب المساعد (داود عمار) لذا قررت الانسحاب، لكن اتفقت مع الاتحادية الجزائرية، تأجيل الفصل في هذا الموضوع بعد المونديال. لذا، سأسافر يوم غد الاثنين مع الفريق إلى جيورجيا".

للإشارة, سيكون المنتخب الوطني الشاب ضمن المجموعة الثانية للمونديال التي تضم أيضا منتخب البلد المنظم، جيورجيا، وألمانيا، وإيسلندا و الشيلي واليابان، حيث سيدخلون في المنافسة يوم الثلاثاء، أمام منتخب البلد المنظم جيورجيا .