الترجي يتوج بطلا للأندية العربية

فاز نادي الترجي التونسي ببطولة الأندية العربية على حساب نادي الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في مدينة الاسكندرية بمصر.

وسيطر الترجي التونسي على أطوار المباراة، ليسجل هدفين في الشوط الثاني من المباراة ليعود الفيصلي ويعادل النتيجة مما أدى للإنتقال لشوطين إضافيين.

ثم يحرز شمس الدين شاونا، لاعب الترجي التونسي، الهدف الثالث في مرمى الفيصلي الأردني بالدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، ويتعرض إبراهيم نور الدين الحكم المصري، للضرب والتعدي من لاعبي فريق الفيصلي وجهازه الفني بسبب احتسابه ذلك الهدف.