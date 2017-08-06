ماضوي يفرض شروطه ويدفع زرڤان إلى الرحيل

ناجي يباشر الخضوع لبرنامج تدربيبي مكثف

غادر المدرب المساعد لوفاق سطيف، مليك زرڤان، التربص في حدود الثالثة من صبيحة أمس، عائدا إلى مدينة سطيف، بعد أن حزم أمتعته وعلامات الغضب بادية على ملامحه، معلنا انسحابه من العارضة الفنية للفريق لأسباب أكدت مصادر مقربة منه أنها تعود إلى خلافات نشبت مع المدرب الرئيسي ماضوي، بعد أن اشتكي زرڤان من انفراد ماضوي باتخاذ القرارات وعدم مشاورته فيما يقوم به من عمل، حيث لم يعد يجد أي جدوى من بقائه، وهو ما كان وراء رحيله، وكانت كل المعطيات قبل انطلاق التحضيرات تشير إلى عدم رغبة ماضوي في العمل مع زرڤان، والدليل إصراره على جلب المغترب مرواني ليكون مساعدا ثانيا، وجسّد ذلك من خلال استقدامه للإشراف على تحضيرات التشكيلة خلال الحصص الأخيرة استعدادا لمواجهة نهائي كأس الجمهورية، إضافة إلى الأخبار التي أشرنا إليها في أعدادنا السابقة بخصوص شروط تجديد ماضوي لعقده، ومن بينها رفضه بقاء زرڤان، فرغم مساعي الرئيس حمّار لتجاوز هذا الشرط وتقريب الثنائي، وإصراره على بقاء زرڤان من خلال الإشراف على التربص مع بعض، إلا أن شهر العسل قد انتهى بين الرجلين.

استقالة زرڤان تقسم الأنصار بين مؤيد ومعارض

خلّف قرار استقالة زرڤان وعودته السريعة إلى مدينة سطيف، التي وصلها في الأمسية، ردود فعل متباينة وسط الأنصار، بين معارض لاستقالته ومطالبة الرئيس حمّار بإقناعه بالبقاء وإقامة صلح مع المدرب ماضوي، على أساس أن زرڤان من أبناء الفريق وكان له دور كبير في إعادة ترتيب بيت التشكيلة الموسم الفارط، بعد مغادرة المدرب عمراني، وبين مؤيد لمغادرته، والتي يرى البعض أنها تسمح بإعادة الاستقرار والهدوء للعارضة الفنية، والتي كانت من أسباب نجاح الفريق تحت إشراف ماضوي المواسم الفارطة.

حمّار مستاء بسبب مغادرة زرڤان بدون سابق إنذار

وفي أول رد فعل للرئيس حسان حمّار، بعد علمه بخبر مغادرة زرڤان مقر التربص وعودته إلى مدينة سطيف، أبدى استياءه من تصرف زرڤان بهذه الطريقة ومن دون سابق إنذار، مما يؤثر سلبا على تركيز اللاعبين، ويبقى حمّار ينتظر لقاء زرڤان لطلب استفسارات، رافضا مبدأ اتخاذ قرار من دون إبلاغه للتدخل وحل أي إشكال، خاصة أن الإدارة تقوم بكامل التزاماتها تجاه زرڤان بعد أن سوّت كامل مستحقاته ويتلقى أجرة 70 مليون سنتيم شهريا.

المحضّر البدني يشكو من عدم منحه فرصة العمل

أكدت مصادرنا أن الخلافات على مستوى العارضة الفنية تعدت إلى المحضر البدني بوجنان، الذي يشكو من عدم منحه فرصة العمل وتطبيق برنامجه، حيث يتكفل ماضوي بالإشراف على التدريبات، سواء ما تعلق بالجانب البدني أو التقنو-تكتيكي، إلى درجة أن المحضر البدني بوجنان أبدى تذمره من تصرفاته تجاهه، وأكد أنه في حالة تواصل الوضع على ما هو عليه قد يعلن انسحابه هو الآخر.

ناجي يخضع لبرنامج خاص وأمقران يندمج

باشر المهاجم رشيد ناجي التدريبات منذ صبيحة أمس، من خلال خضوعه إلى برنامج تدريبي خاص لتدارك التأخر في التحضيرات، على أن يندمج ضمن تدريبات المجموعة بشكل تدريجي قبل إشراكه في المباراة الودية الأخيرة، فيما اندمج المهاجم الشاب أمقران رفقة زميله المهاجم سعيدي في تدريبات المجموعة منذ صبيحة أمس، حيث كان الثنائي معنيا بالمشاركة أمس في المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريق بهلال الشابة، خاصة أن الثنائي جاهز من الجانب البدني بعد أن شارك في التربص الأول للمنتخب المحلي.

الغيابات تؤجل حسم التشكيلة الأساسية وماضوي يريد أوبامبو قبل نهاية التربص

أدى غياب كل من بدران، زيتي وجحنيط المعنيين بتربص المنتخب المحلي، والدولي الغابوني أوبامبو إلى تأجيل الحسم في التشكيلة الأساسية إلى ما بعد العودة من تربص تونس، خاصة أن مكانة الرباعي لا نقاش فيها، لكن غيابه عن التربص لم يمنح الفرصة للمدرب لإشراكهم مع العناصر المستقدمة. هذا وطالب المدرب ماضوي بالتعجيل في التحاق أوبامبو قبل نهاية التربص، وضمان تأقلمه مع أجواء الفريق، حيث كثف حمّار من اتصالاته ومساعيه مع سفارة الجزائر في الغابون للتعجيل في تسليمه شهادة الإقامة والتنسيق مع سفارة تونس لضمان حصوله على التأشيرة والالتحاق بالتربص قبل نهايته، وضمان إشراك اللاعب في المواجهة الودية الأخيرة.

اللاعبون يستفيدون من نزهة في سوسة

تستفيد عناصر التعداد من راحة، اليوم، حيث منح الطاقم الفني اللاعبين حرية التجول في مدينة سوسة، بعد عدة أيام من العمل المكثف، وبمعدل حصتين يوميا من دون انقطاع، على أن يعود رفقاء شيبان إلى التدرب بمعدل حصتين بداية من يوم الغد، في آخر مرحلة من التربص الذي سيختتم بإجراء آخر مواجهة ودية يوم 12 أوت أمام نادٍ ليبي، بعد أن اكتفي الطاقم الفني ببرمجة 3 لقاءات ودية فقط قبل العودة والتحضير لمواجهة الجولة الأولى.