بلفوضيل أفضل لاعب في الدوري البلجيكي

أكد البلجيكي ذو الأصول البرازيلية، إيدميلسون جينيور، مهاجم نادي ستاندار دولياج البلجيكي، أن الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، زمليه في الفريق، يعتبر أفضل لاعب في الدوري البلجيكي خلال الفترة الحالية، وذلك للمؤهلات الفنية والبدنية التي يمتلكها لاعب الخضر الذي تألق الموسم الفارط بشكب لافت للانتباه بألوان ستاندار دولياج، أين تمكن من تسجيل 17 هدفا كاملا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 38 مباراة شارك فيها، وهي الحصيلة التي بصم بها على عودته القوية إلى أوروبا بعد تجربة قصيرة في الخليج العربي، حيث جاءت التصريحات التي أدلى بها إيدميلسون لصحيفة «لافونير» البلجيكية، والتي قال فيها: «بلفوضيل عندما يريد اللعب يصبح هو أفضل لاعب في بلجيكا»، ردا على التهميش الذي تعرض لها مؤخرا صاحب 25 سنة من طرف مدربه ريكاردو سابينتو، الذي قرر إبعاده من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في آخر مواجهة خاضها ستاندار دوليياج أمام جينك، برسم الجولة الثانية من الدرجة البلجيكية الأولى، رغم أنه شارك في أولى مباريات ناديه هذا الموسم أمام ميتشيلين، فضلا عن إعتباره أحد أبرز ركائز الفريق والمعول عليهم كثيرا، مما جعله أحد اللاعبين المطلوبين بكثرة في سوق الانتقالات من طرف العديد الأندية الأوروبية، على غرار هانوفر الألماني، طرابزون سبور التركي فضلا عن إيفرتون الانجليزي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم هداف ستاندار دوليياج خلال الميركاتو الشتوي الفارط، لو تمت المفاوضات بين مسؤولي الناديين في الطريق الصحيح.

الجدير بالذكر، أن بلفوضيل مازال مرتبطا مع ستاندرا دولياج إلى غاية جوان 2018.