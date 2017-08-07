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"بن زية" رجل مواجهة نانت ومحور هجوم "بيلسا"

نشر يوم 2017/08/07 1116 0 اسماعيل عشاش "بن زية" رجل مواجهة نانت ومحور هجوم "بيلسا"
تحصل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، على إشادة مُطولة من طرف مُدربه الأرجنتيني في نادي ليل، مارسيلو بييلسا، حيث إعتبر خريج مدرسة "أولمبيك ليون" من أبرز عناصر تشكيلته خلال إفتتاح الدوري الفرنسي، والذي عرف تحقيق "لي دوغ" أول إنتصار لهم على حساب نانت بثلاثية دون رد.

عبّر "بيلسا" رضاه المُطلق على اللاعب الجزائري، وصرح قائلا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد مباراة نانت :"ياسين لديه حس فريد من نوعه لإيجاد المساحات اللازمة والعمل على صناعة الفارق، وهو ما يسمح له دائما بالحصول على الكرة وراء اللاعبين المُكلفين بالإسترجاع في الفريق المُنافس" ليُضيف :"هذه الطريقة سمحت له بصناعة أغلبية الفرص الخطيرة التي تحصلنا عليها".

 بن زية: "طريقة بييلسا تُناسبني"

في سياق مُتصل، خرج، بن زية، هو الآخر لوسائل الإعلام في المنطقة المُختلطة لملعب "بيار موروا"، وصرّح قائلا: "لقد قمنا بخنق نانت منذ البداية، صحيح أننا تأخرنا في إفتتاح باب التسجيل ولكن الطريقة المُعتمدة أعطت ثمارها".

وأردف خريج مدرسة "ليون": "بييلسا قام بإستقدامات نوعية لكي نلعب بطريقة سريعة وهذا أمر يُساعدني"، ونلفت النظر في نهاية المطاف الى أن مُهاجم المنتخب الوطني أختير رجل المُباراة أمام نانت مُتحصلا على علامة 7/10 من طرف جريدة "ليكيب" الفرنسية".

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