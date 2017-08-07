"بن زية" رجل مواجهة نانت ومحور هجوم "بيلسا"

عبّر "بيلسا" رضاه المُطلق على اللاعب الجزائري، وصرح قائلا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد مباراة نانت :"ياسين لديه حس فريد من نوعه لإيجاد المساحات اللازمة والعمل على صناعة الفارق، وهو ما يسمح له دائما بالحصول على الكرة وراء اللاعبين المُكلفين بالإسترجاع في الفريق المُنافس" ليُضيف :"هذه الطريقة سمحت له بصناعة أغلبية الفرص الخطيرة التي تحصلنا عليها".



بن زية: "طريقة بييلسا تُناسبني"



في سياق مُتصل، خرج، بن زية، هو الآخر لوسائل الإعلام في المنطقة المُختلطة لملعب "بيار موروا"، وصرّح قائلا: "لقد قمنا بخنق نانت منذ البداية، صحيح أننا تأخرنا في إفتتاح باب التسجيل ولكن الطريقة المُعتمدة أعطت ثمارها".



وأردف خريج مدرسة "ليون": "بييلسا قام بإستقدامات نوعية لكي نلعب بطريقة سريعة وهذا أمر يُساعدني"، ونلفت النظر في نهاية المطاف الى أن مُهاجم المنتخب الوطني أختير رجل المُباراة أمام نانت مُتحصلا على علامة 7/10 من طرف جريدة "ليكيب" الفرنسية".



