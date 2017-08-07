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"رانييري": "محرز يحتاج إلى جماهير روما لتفجير مواهبه"

نشر يوم 2017/08/07 2333 0 سميرة.ل "رانييري": "محرز يحتاج إلى جماهير روما لتفجير مواهبه"
رأى المدرب الإيطالي "كلاوديو رانييري"، اليوم الاثنين، أنّ لاعبه السابق في ليستر سيتي، الجزائري، رياض محرز، يحتاج الى حب ودعم جماهير روما الإيطالي في حال نجاح صفقة انتقاله.

أشاد مدرب نانت الفرنسي، باللاعب الافضل في افريقيا لسنة 2016 وأكد أنه لاعب عظيم، ولكنه يحتاج إلى الحب والدعم، وقال "العجوز" الإيطالي في تصريح خص به شبكة "سكاي سبور"، في النسخة الإيطالية : "محرز لاعب رائع وعظيم ولكنه يحتاج أن يكون محبوبا، يؤخذ بيده ويعانق من قبل الأنصار بالاخص عندما لديك أنصارا مثل أنصار روما".
وألمح رانييري إلى أنّ لاعبا مثل، محرز، يحتاج إلى أجواء حماسية من أجل تفجير كامل طاقاته بالأخص الفنية، وقال في ذات التصريح: "عندما يكون لديك أجواء حماسية مثل التي تملكها روما، فإن محرز سيفجر كامل مواهبه فوق الميدان".


 

 

 

 

 

 

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