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المنتخب المحلي الليبي يصل الجزائر هذا الخميس

نشر يوم 2017/08/07 1018 0 كريم.تيغرمت المنتخب المحلي الليبي يصل الجزائر هذا الخميس
كشف مدير الكرة للمنتخب المحلي الليبي، عادل الخمسي، أنّ "فرسان المتوسط" سيصلون إلى الجزائر هذا الخميس لمواجهة نظراءهم الجزائريين لحساب تصفيات "شان 2018".

شرح الخمسي، البرنامج الذي سيتبعه منتخب بلاده المحلي، قبل مباراته المرتقبة أمام محليي الخضر، حيث كشف أنه سيخوض مباراة ودية أمسية اليوم الإثنين، أمام المنتخب المحلي المغربي بملعب "المنزه" بالعاصمة التونسية، قبل أن تشدّ الكتيبة الليبية الرحال إلى الجزائر هذا الخميس، أي يومين قبل موعد مواجهة المنتخب المحلي الجزائري المقررة في 12 أوت بملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الليبي، الجزائر في اليوم التالي من المباراة (13 أوت)، ليعود إلى تونس لإستئناف تحضيراته، تحسبا لمباراة العودة المقررة في 19 أوت الجاري بملعب "صفاقس". 

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