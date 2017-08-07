بارتوميو: "نيمار صار من الماضي وبرشلونة ليس نادي الشيوخ"!

في أول تصريح يدلي به، بخصوص رحيل نيمار عن البارصا، أوضح "بارتوميو": "لا أحد فوق البارصا"، وقال: "نيمار أصبح من الماضي، لقد أراد الرحيل، كل شيء له حدود ولا يوجد أحد فوق النادي".

وأضاف "بارتوميو" أنّ إدارة الفريق كانت تتوقع مغادرة نيمار، وهذا ما دفعهم لرفع شرطه الجزائي: "كنا نتوقع إمكانية رحيل نيمار، ولهذا رفعنا الشرط الجزائي بعقده، والآن نعمل للبحث عن بدائل له، بإمكان البارصا صناعة نجم أكبر من نيمار".

وبخصوص القيمة المالية التي دخلت خزينة النادي من صفقة بيع النجم البرازيلي، التي بلغت 222 أورو، قال بارتيميو :"222 مليون التي حصلنا علينا من نيمار، سنديرها بعناية ودقة ودون تسرع، هذه الأموال ستفيد في تحسين إرثنا".

من جهة أخرى، أطلق رئيس برشلونة النار على مالك نادي باريس سان جيرمان بطريقة غير مباشرة، قائلا: "نحن ناد تمتدّ عراقته تمتد لـ 118 عاما، ويملك لاعبين عظماء، وأعضاءه يتخطون الـ140 ألف شخص، هذا النادي هو ملكنا، ملك الأعضاء، وليس ناد يعتمد على شيخ بأمواله".

وختم رئيس النادي الكتالاني، حديثه بالإشادة بنجمي الفريق الحاليين، ميسي وإنييستا، ضاربا بهم المثل في الوفاء :"إن إخلاص ميسي للنادي ينبغي أن يكون نموذجا، وكذلك أندريس إنييستا".