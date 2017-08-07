"بوفون" يودع الأسطورة "بولت" بكلمات مؤثرة

أكد حامي عرين السيدة العجوز، أنّ العداء الجمايكي من أفضل الرياضين على مرّ التاريخ، ووصفه بأسرع إنسان على وجه المعمورة حيث تحدث بوفون قائلا: "لكل بداية نهاية، وعندما تكون إستثنائي، النهاية يجب أن لا تمر مرور الكرام وتبقى دائما للذكرى، أسرع رجل على مر التاريخ ونجم رياضة ألعاب القوى يعلن اعتزاله، ما قدمه طوال مسيرته الرياضة أمر مذهل وإعجازي، لقد توقفت عن عملك كرياضي لكن لن تتوقف في حياتك الشخصية عليك أن تواصل "الجري" لكن بطريقة مختلفة "إذن واصل أوسين بولت، فالعالم سيحاول الوصول إليك".





