أوناس يزف أخبارا سارة لألكاراز ونابولي

أشار الموقع الرسمي لنادي نابولي، إلى أنّ "أوناس" تخلص من آثار المُشكل العضلي الذي تعرض له، وتحصل على الضوء الأخضر من أجل إستئناف التحضيرات رفقة أشبال المدرب، "ماوريزيو ساري" وهو ما يُمثل خبرا سارا بالنسبة للطاقم الفني لفريق الجنوب الإيطالي وهذا إضافة للناخب الوطني "لوكاس ألكاراز" الذي كان إتصل في الفترة الماضية باللاعب السابق لـ "بوردو" الفرنسي، من أجل إعلامه بتواجده في القائمة المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام زامبيا في 2 و5 سبتمبر الداخل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا