"أنجليسكو": سنقول كلمتنا في البطولة

عبّر الروماني "دان أنجليسكو" مدرب نادي "رائد القبة" لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تفاؤله الكبير في تقديم موسم اسثنائي مع فريقه العائد الى حضيرة الرابطة الثانية موبليس.

قال التقني الروماني المخضرم، أنّه لو كان لديه شك في قدرات فريقه، لما بقي دقيقة واحدة خلال فترة التحضيرات القائمة تحسبا للموسم الجديد، وفي تصريح له قال: "الهدف الأول الذي سطّرته مع الإدارة هو ضمان البقاء في بطولة الرابطة الثانية، لذا لا يمكن القول أننا سنلعب الصعود، لكن ما يمكنني تأكيده هو أننا سنقدم موسم كبير، والبقاء سيتحقق، ولو كان لدي شك في ذلك، لما بقيت دقيقة واحدة مع الفريق، والتشكيلة الأساسية ستتضح بعد مرور 4 جولات، ما يهمني الآن هو الجانب البدني والتنظيم الدفاعي، لعبنا مبارتين وديتين، وأنا مقتنع تماما بما قدمناه".

يُذكر أنّ رائد القبة يجري تحضيراته في مركز "السويدانية"، وحقّق فوزين متتالين أمام نادي الرغاية واتحاد عنابة بهدف دون رد في كلا المواجهتين.