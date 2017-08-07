إحتفالات صاخبة في تيزي وزو بعد رحيل حناشي

عبّر أنصار "الجامبو جات" عن سعادتهم العارمة بعد نهاية حقبة "حناشي" الذي كان "نجما فوق العادة" في مطلع الألفينيات إثر تحقيقه إنجازات تاريخية مثل ثلاثية كأس الاتحاد الافريقي (2000 – 2001 – 2002)، إلاّ أنّ تدني نتائج الفريق الأصفر والأخضر في السنوات الأخيرة، وسوء التسيير دفع الأنصار للمطالبة بتنحية "موح الشريف" من عرش الرئاسة، وضخ دماء جديدة.

وبات عشاق الكناري يراهنون على أن تكون مرحلة ما بعد "حناشي" حافلة بالألقاب محليا وقاريا، على درب استعادة أمجاد الشبيبة التي أنجبت "فرقاني، بحبوح، حفاف، بلحسن، بويش، وغيرهم".