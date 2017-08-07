"ميسي" أفضل لاعب في الليغا على مرّ التاريخ

قع الإختيار على "ميسي"، ليكون كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، إستنادا لدراسات أجراها معهد الأبحاث في تاريخ وإحصاء كرة القدم الإسبانية (CIHEFE).

واحتل البرغوث الأرجنتيني، صدارة الترتيب بمجموع 545 نقطة، ومن أبرز الأسباب التي سمحت له بإحراز هذه الصدارة، تخطيه حاجز الـ300 هدف بفارق كبير، حيث بلغت حصيلته من الأهداف لحد الآن 349 هدف.

واستند هذا المعهد إلى عدة معايير، أبرزها نسبة مشاركة اللاعب في كل موسم، والأهداف التي أحرزها، فضلا عن حالات الطرد التي تعرّض لها، وشملت هذه الدراسة التي أشرف عليها الباحث "خوسيه أنطونيو أورتيغا"، ما مجموعه 9280 لاعب، شاركوا في مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ انطلاق المسابقة منذ ما يقارب الـ 90 عاما.

في المقابل، حلّ غريم "ميسي" التقليدي، البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم نادي "ريال مدريد" الإسباني، في المركز الـ17، برصيد 415 نقطة، وفي المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين التاريخيين "لليغا" برصيد 285 هدف.