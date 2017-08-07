الاتحادية العالمية للكاراتي تجمّد نشاط الجزائر قاريا ودوليا

أعلنت الاتحادية العالمية للكاراتي-دو، اليوم الاثنين، عن معاقبتها الاتحادية الجزائرية للعبة، وتجميد نشاطها قاريا ودوليا، بعدما صارت الاتحادية الجزائرية تحت وصاية مكتب مؤقت برئاسة "أبوبكر مخفي".

قالت الاتحادية العالمية في بيان ممضي من طرف رئيسها "أنطونيو إسبينوس": "على إثر مراسلتنا بتاريخ 8 جوان عبر الفاكس والإيميل والتي لم يتم الرد عليها، نعلمكم أن المجلس التنفيذي للاتحادية العالمية قرر معاقبة الاتحادية الجزائرية فورا، بعد انقضاء مهلة الـ45 يوما دون ايجاد أي حل".

وأبرقت الهيئة العالمية في الثامن جوان الفارط وزارة الشباب والرياضة تخبرها بضرورة "تسهيل" تنظيم جمعية عامة انتخابية، مانحة اياها مهلة 45 يوما لمعالجة "التجاوزات" التي تعرفها الاتحادية الجزائرية منذ عدة أشهر.

وعُيّن "أبوبكر مخفي" شهر ماي الفارط من قبل وزارة الشباب والرياضة على رأس "ديريكتوار" لغاية تنظيم جمعية انتخابية، وهو الاجراء الذي رفضته الاتحادية العالمية، كون المكتب المؤقت "غير منتخب ويعارض نصوص وقوانين" هيئة "أنطونيو إسبينوس".

وحسب بيان الاتحادية العالمية الموجه الى وزارة الشباب والرياضة، "فقد تم ارسال نسخة من القرار الى رئيس اتحاد الفدراليات الافريقية للكاراتي، "محمد الطاهر مصباحي"، في حال ما اذا تم طلب معلومات اضافية عن العقوبة".

يُذكر أنّ اتحاد الفيدراليات الافريقية للكاراتي كان عاقب "أبوبكر مخفي" في جويلية الماضي بإقصاءه لسنتين من كل النشاطات التي لها علاقة بالهيئة القارية بسبب ما سمته "التصريحات الكاذبة والقذف" التي أدلى بها المعني بعد بطولة افريقيا 2017 التي أقيمت من 29 ماي الى 4 جوان بـ"ياوندي" الكاميرونية.