حمّار يتجنب لقاء زرڤان وأوبامبو منتظر في التربص قبل الخميس

من المنتظر أن يلتحق وسط الميدان الغابوني أوبامبو بتربص وفاق سطيف قبل يوم الخميس، حيث لم يبق سوى حصوله على التأشيرة التونسية التي من المتوقع أن يحصل عليها غدا أو بعد غد، حتى ترسّم الإدارة الحجز له في الرحلة الجوية الغابون – الدار البيضاء ومنها إلى تونس، وتحرص الإدارة السطايفية على التحاقه أياما قليلة قبل إسدال الستار عن التربص، من أجل ضمان تأقلمه مع التشكيلة وإشراكه في المباراة الودية الأخيرة أمام نادي السويحلي الليبي يوم السبت القادم، ومن ثمّ الوقوف عند قدراته ومدى تأقلمه مع منهجية اللعب التي وضعها الطاقم الفني، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات تحسبا لمواجهة الجولة الأولى من البطولة أمام اتحاد الحراش، خاصة أن الغابوني أوبامبو يبقى اللاعب الوحيد الذي يجهل الطاقم الفني مستواه، وغيابه يؤثر سلبا على خياراته، عكس الثلاثي بدران، جحنيط وزيتي الذي يعرف الجميع إمكاناته، خاصة أن المدرب ماضوي رفض برمجة أي مواجهة ودية بعد العودة من التربص.

حمّار يتفادى لقاء زرڤان والأنصار يستفسرون

لم يكلّف الرئيس حسان حمّار نفسه عناء لقاء المدرب المساعد زرڤان، خلال وصوله إلى مدينة سطيف، بعد أن قرر مغادرة العارضة الفنية، ففي الوقت الذي كان الأنصار ينتظرون لقاءً بين الرجلين لتوضيح الرؤية ومعرفة الأسباب التي تقف وراء القرار، يبدو أن الرئيس حمّار كان على علم مسبق بهذه الأسباب، مما جعله يتجنب لقاء زرڤان ويغادر إلى تونس لقضاد عطلته. في المقابل، تنقلت مجموعة من أنصار «الإلتراس» صبيحة أمس إلى مقر النادي بحي بومرشي، وقبل مغادرة حمّار إلى تونس، حيث التفّوا حوله واستفسروا عن أسباب مغادرة زرڤان، وطالبوا حمّار بإقناعه بالعودة، مؤكدين حاجة الفريق إلى خدماته، حيث وعد الرئيس حمّار بالتدخل والاستجابة لمطالبهم، لكنه فضل التوجه مباشرة إلى تونس ومن دون لقاء زرڤان.

ماضوي يشكو نقص الفعالية الهجومية

لايزال المدرب ماضوي يشكو نقص الفعالية الهجومية لفريقه، مع نهاية المواجهة الودية الثانية أول أمس، رغم انتداب المهاجم بن عياد، بعد أن عجز الأخير عن تحويل عدة فرص سانحة إلى أهداف طيلة 60 دقيقة التي لعبها في المباراة الودية الثانية أمام هلال شابة، ورغم الفوز بثلاثية مقابل هدف من توقيع باكير، ربيعي وبوسيف، إلا أن المدرب السطايفي لم يفهم العقم الذي لاحق المهاجم الجديد ويأمل في تحسن أمور الخط الأمامي مع موعد المباراة الودية الأخيرة السبت القادم.

ناجي أمام فرصة حل العقم الهجومي

ويأتي تواصل معاناة الطاقم الفني من نقص الفعالية ليجعل المهاجم ناجي، الذي التحق متأخرا بالتربص، أمام فرصة لتأكيد صحة قدراته وحسّه التهديفي على حساب المستقدم الجديد بن عياد، الذي راهنت عليه الإدارة كثيرا، من خلال حل العقم الهجومي بداية من اللقاء الودي الأخير السبت القادم، ومن ثم دعوة الإدارة لاستعادة أجرته الشهرية التي كان يتلقاها الموسم الفارط ومن موقع قوة.

آيت واعمر يعود ويشارك في المباراة الودية

عاد وسط الميدان المخضرم آيت واعمر إلى أجواء التدريبات مع المجموعة، مع موعد المواجهة الودية أول أمس أمام هلال الشابة، التي شارك في معظم فتراتها، وينتظر أن يواصل اللاعب الخضوع إلى العمل المكثف الذي يخضع له بقية زملائه في الأيام القادمة، ومن ثم ضمان استعداداته بشكل جيد من الجانب البدني، بعد أن ضيع التحضير طيلة الفترة السابقة بسبب معاناته من آلام الإصابة.

الآمال على موعد مع 3 مواجهات ودية

وضع الطاقم الفني لتشكيلة الآمال، البرنامج التفصيلي للمباريات الودية خلال التربص الجاري بالمدرسة الرياضية الباز، من خلال برمجة 3 مباريات أمام نظرائهم من العلمة أمسية الخميس القادم، ثم مواجهتين ذهابا وإيابا أمام أهلي البرج الأسبوع القادم، ويبقى آمال الوفاق يترقبون التحاق المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة للتربص في المدرسة الرياضية لبرمجة المواجهة الودية الأخيرة تحسبا لانطلاق المنافسة الرسمية.