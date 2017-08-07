حمري يكتفي بضخ أجرة شهرية واحدة للاعبين ويعد بأخرى قريبا

عكس ما كان ينتظره زملاء القائد محمد زيدان، اكتفى رئيس مجلس إدارة سريع غليزان، محمد حمري، بضخ أجرة شهرية واحدة في أرصدة لاعبيه البنكية، عشية أول أمس، رغم أن بعض المصادر كانت تتحدث عن تقديمه وعودا جادة للاعبيه خلال الاجتماع الذي جمعهم به الأربعاء الماضي، بضخ راتبين شهريين.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا القرار لقي استياء كبيرا من طرف اللاعبين، الذين هددوا بمقاطعة التدريبات، قبل أن يعدلوا عن ذلك بعد تدخل المدرب يوسف بوزيدي، وتقديم حمري وعودا جادة بضخ أجرة شهرية ثانية في الأيام القليلة المقبلة.

التربص التحضيري رسميا بالعاصمة وسينطلق اليوم

على صعيد آخر، وبعد مد وجزر امتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، فصلت إدارة سريع غليزان، أول أمس، في مكان إجراء التربص التحضيري الصيفي، حيث وقع الاختبار على مركّب 5 جويلية بالجزائر العاصمة بإصرار من المدرب يوسف بوزيدي، في وقت كان يرغب الرئيس محمد حمري في برمجته بمدينة تلمسان، حيث ينتظر أن ينطلق هذا التربص رسميا صبيحة اليوم، وسيدوم 12 يوما، تتخلله خمس مواجهات ودية مع فرق عاصمية، أين يعول الطاقم الفني على هذا التربص لتدارك النقص الفادح المسجل في التحضيرات بسبب المشاكل التي عانى منها الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، وضمان جاهزية الفريق للعودة إلى المنافسة الرسمية في الـ25 من شهر أوت.

تبي، آيت فرقان، قبلي وحروش سيلتحقون اليوم حسب بوزيدي

أكد المدرب يوسف بوزيدي في تصريح للموقع الرسمي للفريق، أن الرباعي المتخلف عن التدريبات طيلة الفترة الماضية، حروش وقبلي وتبي وآيت فرقان سيكونون في التدريبات مع أول يوم من تربص العاصمة.

وحسب بوزيدي، فإن الرباعي توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الفريق فيما يخص مستحقاتهم المالية، وأنه هو من فضل إلتحاقهم بالتربص بهدف تجنيبهم ضغط الأنصار بعد كل الذي حدث بينهم وبين الفريق منذ نهاية الموسم الماضي وإصرارهم على المغادرة.