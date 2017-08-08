ولد علي ينصب خلية أزمة بعد تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية للكاراتي

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة اليوم الاثنين عن تنصيب خلية أزمة مكلفة بدراسة حيثيات قرار الاتحادية العالمية للكاراتي دو القاضي بالتجميد الفوري لنشاط الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

وجاء في بيان للوزارة أنّ "وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تنصيب خلية أزمة مكلفة بدراسة حيثيات هذه القضية وإطلاع الاتحادية العالمية بكافة المعلومات المفيدة والضرورية المتعلقة بهذه القضية (...) ونحن على قناعة بأن الاتحادية العالمية لكاراتي دو ستعالج هذا الملف بحيادها المعهود و نعول خصوصا على روح المسؤولية والتبصر والانصاف التي يتحلى بها رئيس الهيئة العالمية وأعضائها الذين يعرفون كيف يردون للجزائر اعتبارها خاصة التي لطالما كانت السباقة لاحترام التنظيمات الدولية".

و كانت الاتحادية العالمية للكاراتي-دو قد أعلنت اليوم الاثنين في بيان ممضي من طرف رئيسها، الاسباني "أنطونيو إسبينوس" قرارها بالتجميد "الفوري" لنشاط الاتحادية الجزائرية التي يشرف عليها حاليا "أبوبكر مخفي" على رأس "الديريكتوار" المؤقت

وأوضحت الاتحادية العالمية أنه "على إثر مراسلتنا بتاريخ 8 جوان عبر البريد الالكتروني والفاكس والتي لم نتلق أي رد عليها نعلمكم بأن المجلس التنفيذي للاتحادية قرر التجميد الفوري لنشاط الاتحادية الجزائرية للأسباب الموضحة في مراسلتنا المؤرخة في 8 جوان، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ45 يوما دون ايجاد أي حل".

وأبرقت الهيئة العالمية في الثامن جوان الفارط وزارة الشباب والرياضة تخبرها بضرورة "تسهيل" تنظيم جمعية عامة انتخابية، مانحة اياها مهلة 45 يوما لمعالجة "التجاوزات" التي تعرفها الاتحادية الجزائرية منذ عدة أشهر.

وأضافت الوزارة أنها "تلقت بأسف شديد قرار تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مذكرة بأن "الديريكتوار" المؤقت جاء كإجراء ظرفي بغية انهاء فترة طويلة من اللااستقرار والاضطراب الذي أثرت بشكل كبير على سير الاتحادية".

وعين "أبوبكر مخفي" شهر ماي الفارط من قبل وزارة الشباب والرياضة على رأس "الديريكتوار" المؤقت لغاية تنظيم جمعية عامة انتخابية، و هو القرار الذي رفضته الاتحادية العالمية كون المكتب المؤقت "غير منتخب ويعارض نصوص وقوانين" هيئة "أنطونيو إسبينوس".

وذكرت الوزارة في ذات البيان أنه "من الواضح اليوم أن المحرضين الرئيسيين على هذه المؤامرة هم معروفين برفضهم لعودة السكينة والاستقرار لاتحادية الكاراتي دو"

يذكر أن اتحاد الفدراليات الافريقية للكاراتي كان قد عاقب "أبوبكر مخفي" في جويلية الماضي لسنتين من كل النشاطات التي لها علاقة بالهيئة القارية، بسبب "تصريحاته الكاذبة والقذف" التي أدلى بها بعد بطولة افريقيا-2017 التي أقيمت من 29 ماي الى 4 جوان بياوندي الكاميرونية.