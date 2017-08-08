غزال : "كنت بحاجة لتحد جديد وواثق من موسم كبير مع موناكو"

صرح اللاعب السابق لليون الفرنسي، بعد إلتحاقه بفريق الإمارة، قائلا: "كنت بحاجة لتحد جديد، وموناكو يُوفر لي رغبتي"، وأضاف :"أنا واثق من تأدية موسم كبير، وكل الظروف مُهيئة بالنسبة لي من أجل إيجاد معالمي بصفة سريعة دون إشكال".

"فاسييلياف": "رشيد سيقدم الإضافة وسيتطور في الإمارة"

في سياق مُتصل، أبدى نائب رئيس نادي موناكو "فاديم فاسييلياف" إرتياحه لتمكّن إدارته من الحصول على خدمات رشيد غزال في صفقة مجانية، وقال: "نحن مُقتنعون بأن رشيد سيتمكن من تسلق سُلم التألق من جديد والدخول في مرحلة جديدة من مشواره الإحترافي خاصة وأنه لايزال شابا وهو مايتناسب مع السياسة المُتبعة من طرفنا".

يُشار إلى أنّ "كبسولة الصغير" كان باشر التمارين مع فريق الإمارة، وهذا في إنتظار تقديمه لوسائل الإعلام.