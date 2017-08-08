الإتحاد الكاميروني يكّذب "الكاف" ويؤكد جاهزيته لإحتضان "كان" 2019

بتوصية من وزير الرياضة في البلاد، أصدر الاتحاد الكاميروني بيانا رسميا أكد على جاهزية الكاميرون لإحتضان "الكان" المقبلة، وجاء في نص البيان :" يؤسفنا أن نسمع تصريحات رئيس "الكاف" حول عدم جاهزية البلد لاحتضان "الكان"، نحن مستاؤون للغاية فلجنة التفتيش التابعة للإتحاد الافريقي لم تزر الكاميرون بعد، ومن المقرر أن يكون ذلك ما بين 20 و 28 أوت الجاري".

وأضاف وزير الرياضة الكاميروني: " من أصل 32 ملعبا سيتم إنشائه في البلد، هناك 11 ملعبا جاهزا تماما وخاصة الملاعب التي احتضنت فعاليات كأس أمم إفريقيا للسيدات".

ويبدو أنّ هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الإتحاد الإفريقي والكاميروني لكرة القدم، حيث يسعى المغاشي، أحمد أحمد، لسحب "كان 2019" من الكاميرون انتقاما من الرئيس السابق حياتو.



