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إصابة عبيد مُعقدة وسُتبعده مُطولا عن الخضر

نشر يوم 2017/08/08 889 0 اسماعيل عشاش إصابة عبيد مُعقدة وسُتبعده مُطولا عن الخضر
لن يكون المتوسط الدولي الجزائري، مهدي عبيد، قادرا على إستئناف المنافسة الرسمية في الأسابيع القليلة القادمة مثلما كان مُتوقعا، بعدما أكدت الفحوصات بأنه لم يتعاف تماما وذلك رغم تواجده في فترة نقاهة منذ نهاية الموسم المُنصرم.

باشرت إدارة نادي "ديجون" الفرنسي، في البحث عن عنصر جديد في وسط الميدان الدفاعي من أجل تعويض "عبيد" في غضون الشهرين القادمين، اعتبارا لكون لاعب "نيوكاستل" السابق، لن يتمكن من إستئناف التدريبات الى غاية نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل على أحسن تقدير، مثلما أشارت إليه جريدة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة.
 وسيحرم اللاعب السابق لـ "باناثينايكوس" اليوناني، بصفة رسمية من المُشاركة مع المنتخب الوطني برسم المواجهة المزدوجة أمام زامبيا، وسيمنعه بنسبة كبيرة من التواجد في السفرية إلى الكاميرون، وهو ما يُمثل ضربة موجعة للمدرب "لوكاس ألكاراز" الذي كان مُتشوقا للإعتماد على خريج مدرسة "لانس" منذ وصوله للعارضة الفنية لمحاربي الصحراء.


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