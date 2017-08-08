إصابة عبيد مُعقدة وسُتبعده مُطولا عن الخضر

باشرت إدارة نادي "ديجون" الفرنسي، في البحث عن عنصر جديد في وسط الميدان الدفاعي من أجل تعويض "عبيد" في غضون الشهرين القادمين، اعتبارا لكون لاعب "نيوكاستل" السابق، لن يتمكن من إستئناف التدريبات الى غاية نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل على أحسن تقدير، مثلما أشارت إليه جريدة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة.

وسيحرم اللاعب السابق لـ "باناثينايكوس" اليوناني، بصفة رسمية من المُشاركة مع المنتخب الوطني برسم المواجهة المزدوجة أمام زامبيا، وسيمنعه بنسبة كبيرة من التواجد في السفرية إلى الكاميرون، وهو ما يُمثل ضربة موجعة للمدرب "لوكاس ألكاراز" الذي كان مُتشوقا للإعتماد على خريج مدرسة "لانس" منذ وصوله للعارضة الفنية لمحاربي الصحراء.





