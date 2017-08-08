السوبر الأوروبي: الملكيون لتصفيد الشياطين

يحلم الفرنسي "زين الدين زيدان"، بإحراز سادس لقب مع النادي الملكي منذ توليه تدريبه، لكنه سيصطدم "بالسبيشل وان"، الرجل الذي يعرف جيدا بيت "الملكي"، وسيكون الضغط كبيرا على لاعبي ريال مدريد حيث يتوجب عليهم محو الصورة السيئة التي ظهروا بها خلال فترة التحضيرات بالأخص خلال الجولة الأمريكية التي لم يحققوا فيها اي فوز، فيما يأمل لاعبو "الشياطين الحمر" التتويج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخ الفريق.



وسيدخل النادي الملكي، مباراة اليوم بتشكيلة مكتملة، علما أنّ مشاركة "رونالدو" من عدمها ستحدد في آخر ساعات اليوم، ففي تصريحات الفرنسي "زيدان" أكد أنّ الفريق جاهز تماما للدفاع عن لقبه، و"رونالدو" جاهز 100%، وتابع (زيزو): "درسنا جيدا الفريق المنافس، لا تهمني أمور أخرى خارج الملعب، كل ما يهمني هو فريقي وما يمكنه تقديمه، صحيح أنني لم أكن راض على فترة التحضيرات، لكن اليوم الفريق جاهز تماما و سنلعب كل حظوظنا من أجل الفوز باللقب"، وأضاف: "رونالدو متواجد في أحسن لياقة له فقد أدهشني كثيرا ومشاركته ستحدد بعد الحديث معه والمهم أنه معنا وجاهز للمباراة" .



من جهة أخرى، يحاول المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو" تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه طوال مسيرته الإحترافية كمدرب ، فالفائز بلقبين لدوري الأبطال ولقبين للدوري الأوروبي يمني النفس بتحقيق السوبر مع اليونايتد، والثأر بطريقته الخاصة من ريال مدريد وصرح "السبيشل وان" قائلا: "مباراة اليوم ستكون صعبة للغاية، سنواجه بطل دوري الأبطال، الريال لديه لاعبين مميزين وقادرون على صنع الفارق في أي لحظة، لدينا فكرتنا الخاصة وسنحاول تطبيقها في مباراة اليوم".



