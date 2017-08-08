مونشي: "قدمنا العرض الأغلى في تاريخ روما لمحرز وننتظر"

لا يزال المدير الرياضي لنادي "الذئاب"، متفاءلا بخطف اللاعب الأفضل في إفريقيا 2016، بعدما قام بعدة محاولات، وقدّم أكثر من عرض رسمي للإدارة ليستر سيتي التي قابلت كل عروضه بالرفض نظرا لعدم توافقهم مع مطالبهم المالية.



وقال المسؤول الأول على الإستقدامات في روما: " في طبيعتي، أنا متفاءل في حياتي"، وأضاف: "روما قامت بكل شيىء من أجل استقدام محرز، وذاكرتي قوية والعرض الأخير الذي تقدمنا به لليستر سيتي هو الأغلى في تاريخ الفريق ونحن نعمل بجهد من أجل غلق هذه الصفقة"، وتابع: "نحن الآن ننتظر ردا من ليستر".



وأكد المتحدث ذاته، أنه يعمل على حلول أخرى ووضع لاعبين آخرين في قائمته في حال فشل صفقة اللاعب الجزائري، ويعتبر روما الوحيد الذي قدم عرضا رسميا فيما لايزال أرسنال ومدربه الفرنسي فينغر يتابع من بعيد.









