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برشلونة ترفع شعار "وادعا نايمار..مرحبا ديمبيلي وكوتينيو"

نشر يوم 2017/08/08 685 0 اسماعيل عشاش برشلونة ترفع شعار "وادعا نايمار..مرحبا ديمبيلي وكوتينيو"
عمل نادي "أف سي برشلونة" لكرة القدم، على تجاوز صدمة رحيل نجمه البرازيلي "نيمار"، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان في أسرع وقت ممكن.

ودخل مسيرو "البلاوغرانا"، في الساعات القليلة الماضية في مُفاوضات رسمية من أجل القيام بصفقتين ضخمتين لتدعيم القاطرة الأمامية وهذا قبل غلق الميركاتو الصيفي نهاية الشهر الجاري.
 
وباشرت إدارة الرئيس "بارتوميو" السباق مع الزمن من أجل تدعيم تشكيلة مُدربها الجديد "إيرنيستو فالفيردي"، وذلك بإرسال بعثة لمدينة "دورتموند" وبعدها إلى "ليفربول" من أجل حسم الأمور مع الفرنسي الصاعد "عصمان ديمبيلي" والبرازيلي المتألق "فيليب كوتينيو"، وهو ما أكدته جريدة "الموندو ديبورتيفو"، التي أوضحت بأنّ القائمين على القطب الأول لإقليم "كاتالونيا" يسعون للضرب بقوة من أجل المُنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الداخل.

 

 

 

 

 

 

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