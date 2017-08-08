"فزوين" يتهم "بيراف" بــ"التزوير" ويتهجم على "ولد علي"

في ندوة صُحفية احتضنتها قاعة المؤتمرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية، نشطها فزوين، عرض فيها شريط فيديو لأشغال الجمعية الإنتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية بتاريخ 27 ماي الماضي، يظهر فيه بوعريفي، رئيس اللجنة الإنتخابية أثناء عملية فرز الأصوات، وهو يقوم بالكتابة على ورقة، ولم يتحرج فزوين عن اتهام بوعريفي بالتزوير، على حد زعمه.

وهدّد فزوين باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بمدينة "لوزان" السويسرية، من أجل إعادة النظر في شرعية إنتخابات الجمعية العامة للجنة الأولمبية. وعلى هامش الندوة الصُحفية، صرح "فزوين": "بيراف صرح أنه أنجز 3200 مُنشئة رياضية في عهدته، إلا أنني لا أرى أي منشأة صالحة إلى حد الآن، وهذا ما يدل بأن كل القطاعات الرياضية في الجزائر ضعيفة بمن فيها وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الإتحادات الرياضية، والدليل على ذلك أننا لم نحقق أي إنجازات على أرض الميدان". على حد ما ورد على لسانه.