أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"الإصابات" تضرّ بالمحليين قبل مواجهة ليبيا

نشر يوم 2017/08/08 1501 0 إسماعيل عشاش "الإصابات" تضرّ بالمحليين قبل مواجهة ليبيا
أجرى المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ثاني حصصه التدريبية بمركز التحضيرات لسيدي موسى، وذلك في إطار إستعدادات هذا الأخير لمُلاقاة نظيره الليبي في إطار التصفيات المؤهلة لـ "الشان 2018"، وكان عنوانها الأبرز، الإصابات التي عرقلت بشكل "نسبي" عمل التقني الإسباني "لوكاس ألكاراز".

شهدت التمارين التي أجراها "الخضر"، تعرض الحارس، عبد القادر صالحي، لإصابة على مُستوى الرأس، وذلك عندما ارتطم بالقائم ليخضع بعدها للإسعافات الأولية ويُجبر على الخضوع لبضع "خرزات"، وسيعود للعمل مع بقية التشكيلة دون أدنى إشكال.

وإضافة لحارس شباب بلوزداد، فإنّ، فريد الملالي، النجم الصاعد لنادي "أتلتيك بارادو" يعاني هو الآخر من تشنّج عضلي أجبره على الالتحاق بالعيادة، ولا يزال المعني تحت المتابعة الطبيّة للدكتور "يقدح".

نشير في نهاية المطاف، إلى أنّ "الفاف"، قامت بإرسال كامل العتاد الرياضي والطبي الخاص بمحاربي الصحراء صوب مدينة الجسور المُعلقة قسنطينة التي سيحل بها زملاء "عبد اللاوي" غدا الأربعاء.

 

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا