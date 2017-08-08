"الإصابات" تضرّ بالمحليين قبل مواجهة ليبيا

شهدت التمارين التي أجراها "الخضر"، تعرض الحارس، عبد القادر صالحي، لإصابة على مُستوى الرأس، وذلك عندما ارتطم بالقائم ليخضع بعدها للإسعافات الأولية ويُجبر على الخضوع لبضع "خرزات"، وسيعود للعمل مع بقية التشكيلة دون أدنى إشكال.

وإضافة لحارس شباب بلوزداد، فإنّ، فريد الملالي، النجم الصاعد لنادي "أتلتيك بارادو" يعاني هو الآخر من تشنّج عضلي أجبره على الالتحاق بالعيادة، ولا يزال المعني تحت المتابعة الطبيّة للدكتور "يقدح".

نشير في نهاية المطاف، إلى أنّ "الفاف"، قامت بإرسال كامل العتاد الرياضي والطبي الخاص بمحاربي الصحراء صوب مدينة الجسور المُعلقة قسنطينة التي سيحل بها زملاء "عبد اللاوي" غدا الأربعاء.