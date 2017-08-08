"بالوتيلي" يتحول إلى "مايكل شوماخر"!!!

أوقفت الشرطة الإيطالية لاعب كرة القدم "ماريو بالوتيلي" بسبب قيادته لسيارته بسرعة فاقت 200 كلم في الساعة في الساعة، بالقرب من بلدة "فيتشنزا"، شمال إيطاليا، وذلك في سباق مع زميله بنادي "أو جي سي نيس" الفرنسي الذي كان يقود سيارة "لامبورغيني".

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن دورية الشرطة التي أوقفت لاعب "مانشستر سيتي" و"ليفربول" و"جمعية ميلانو"، فرضت عليه دفع غرامة مالية إلى جانب سائق "اللامبورغيني".

وأكدت الشرطة أنها سمحت للاعب الإيطالي بمواصلة رحلته عقب تسديد الغرامة واكتفت بتسجيل خمس نقاط جزائية على رخصة سياقته.

ويبدو أنّ "السوبر ماريو" لا يزال يقوم بتصرفاته الطائشة التي اشتهر بها، ودفعت عدة أندية لصرف النظر عن خدماته، بسبب عدم انضباطه المزمن، رغم امتلاكه موهبة كروية فذّة.