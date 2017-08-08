مونديال اليد لأقل من 19 سنة: الجزائر تنهزم أمام جورجيا

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 عاما (ذكور)، اليوم الثلاثاء بتبيليسي، أمام مضيفه الجورجي بنتيجة (24-28)، لحساب الجولة الأولى لبطولة العالم-2017.

برسم المجموعة الثانية ذاتها، تغلبت ايسلندا على اليابان (26-24) وألمانيا على الشيلي (39-22).

وسيخوض الخضر (ينافسون من دون مدرب)، الذين وصلوا العاصمة الجورجية ساعات قليلة فقط قبل انطلاق لقائهم الأول، مباراتهم الثانية غدا الأربعاء على الخامسة مساء أمام ألمانيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور ثمن النهائي.