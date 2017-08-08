الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر ستؤهّل لأولمبياد الأرجنتين

حسب ما كشفت عنه جمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية على موقعها الرسمي، أفادت الهيئة في بيانها: "قررت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا جعل الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر، مؤهلة الى أولمبياد الشباب ببيونس آيريس". وأفاد البيان أيضا :" هناك امكانية اعتماد رياضتين جماعيتين في دورة الجزائر لتكون مؤهلتين إلى الأولمبياد، ويتعلق الأمر بالهوكي والريغبي شريطة موافقة الاتحاديتين الدوليتين لهذين الاختصاصين".

يُشار إلى أنّ الألعاب الافريقية للشباب التي احتضنهما المغرب وبوتسوانا في 2010 و2014 تواليا، أهّلتا أبطالهما إلى أولمبيادي سنغافورة والصين في العامين ذاتهما.