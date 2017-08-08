العميد ينطلق غدا إلى "تين" الفرنسية بعد حسم التأشيرات

حدّدت إدارة المولودية الأربعاء موعدا لانطلاق وفد الفريق صوب منطقة "تين"، وكان تعذر على إدارة المولودية استخراج كامل تأشيرات السفر للوفد المعني بهذا التربص، ما تسبب في تأجيله ليومين كاملين.

وكان من المبرمج شد الرحال من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى فرنسا يوم الإثنين المنصرم قبل أن تظهر مشكلة التأشيرات.

وسيحط رفقاء القائد حشود رحالهم غدا الأربعاء بمطار ليون، قبل التنقل إلى "تين" الواقعة بأعالي جبال الألب على الحدود السويسرية الفرنسية لخوض تربصه المغلق تحت قيادة لاعب المولودية السابق، رفيق صايفي، والمحضر البدني "إدريس لابان".

في سياق متصل، تعذر على الإدارة العاصمية تسوية تأشيرة المدافع "أيوب عزي" وهو اللاعب الوحيد الذي لم يتحصل على تأشيرة دخول أراضي فرنسا، وبالتالي قد يتأخر أو يغيب عن هذا التربص.