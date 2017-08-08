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"سيميدو" يخرج عن صمته: "لست حاقدا على نيمار"

نشر يوم 2017/08/08 220 0 عبد الرؤوف بن طيب "سيميدو" يخرج عن صمته: "لست حاقدا على نيمار"
خرج المدافع البرتغالي الدولي "نيلسون سيميدو"، المنضم إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، عن صمته وتحدث لأول مرة عن حادثة شجاره مع النجم البرازيلي "نيمار"، قبل أيام عن صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأكد المدافع البرتغالي أنّ الحادثة لم تؤثر على نفسيته وأصبحت من الماضي، مشيرا :" ما حدث أضحى من الماضي ولم يؤثرّ عليّ، كما أني لا أحمل أي ضغينة لنيمار الذي أتمنى له حظا موفقا مع باريس، وما حدث بيننا يبقى أمرا عاديا في التدريبات ولا يستدع التضخيم".

 

 

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