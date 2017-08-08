"سيميدو" يخرج عن صمته: "لست حاقدا على نيمار"

وأكد المدافع البرتغالي أنّ الحادثة لم تؤثر على نفسيته وأصبحت من الماضي، مشيرا :" ما حدث أضحى من الماضي ولم يؤثرّ عليّ، كما أني لا أحمل أي ضغينة لنيمار الذي أتمنى له حظا موفقا مع باريس، وما حدث بيننا يبقى أمرا عاديا في التدريبات ولا يستدع التضخيم".