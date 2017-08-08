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ستيفان إيفنبيرغ : أتوقع الأسوء من أنشيلوتي

نشر يوم 2017/08/08 338 0 عبد الرؤوف بن طيب ستيفان إيفنبيرغ : أتوقع الأسوء من أنشيلوتي
شكك قائد بايرن ميونيخ السابق ستيفان إيفنبيرغ في قدرة مدرب البايرن ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قيادة الفريق البافري إلى تحقيق لقب رابطة أبطال أوروبا و تدارك ما فاته الموسم الماضي

 ،و أشار ايفبنيرغ في تصريحات نقلتها صحيفة تي زد الألمانية الى خروج مدرب ريال مدريد السابق من الباب الضيق نهاية هذا الموسم بنهاية عقده  :" هناك إحتمال بأن يكون هذا آخر موسم لكارلو أنشيلوتي إذا إستمر الوضع مثل الآونة الأخيرة أو ربما أسوأ ، كل شيئ متوقع " و دعا قلب الأسد ، ذو الـ49 عاماً رئيس النادي كارل هايز رومينيغي الى ابرام تعاقدات كبيرة لأستدراك الوضع و أضاف :" باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وريال مدريد، وحتى الأندية الإنجليزية، قد أنفقت ببذخ، إذا لم يفعل بايرن مثل ذلك ، فإن الفجوة بين الأندية ستتسع، وستكون كبيرة بالفعل" . يذكر أن البايرن تعاقد مع كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي بعقد مدته سنتين و لم يحقق هذا الأخير سوى لقب البوندسليغا في موسمه الأول رغم كل الإمكانيات الكبيرة التي وفرت له

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