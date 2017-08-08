بالصور.. ريال مدريد يطيح باليونايتد ويتوج بالسوبر الأوروبي

وكان ريال مدريد السباق لافتتاح باب التسجيل في د 24 بواسطة كاسيميرو، ليضيف إيسكو هدفا ثانيا رائعا في د 52، وقلص البلجيكي لوكاكو النتيجة لصالح اليونايتد في د 62 ممضيا أول أهدافه الرسمية مع الشياطين الحمر، لينتهي اللقاء بتفوق أشبال المدرب زين الدين زيدان، الذي تفوق على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، ليضيف ريال مدريد لقبا جديدا إلى رصيده هذا العام، بعدما توج بالدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي.

وسبواجه ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الأحد المقبل في لقاء الذهاب من السوبر الإسباني بملعب الكامب نو، على أن يقام لقاء الإياب ثلاثة أيام بعدها بملعب البيرنابيو.