ميسي مصدوم من بخل زملائه والأرجنتينيون ينتقدون نجوم برشلونة

وكان ميسي قد وجه الدعوة إلى 260 شخص لحضور مراسيم حفل زفافه من أم طفليه أوطونيلا، وطالب منهم جميعا عدم إحضار هدايا شخصية له في الحفل، وإنما التبرع بمبالغ مالية لمؤسسة تيكنو الأرجنتينية الخيرية، التي تقوم ببناء المساكن للأشخاص المعوزين، غير أن اللاعب تفاجأ كثيرا بعدما أعلنت المؤسسة الخيرية اليوم، عن المبلغ الزهيد الذي جمعته، والذي لم يتجاوز 9500 أورو، أي بمعدل 36.5 أورو فقط لكل شخص حضر العرس.

وتحدثت الصحافة الأرجنتينية عن الصدمة الكبيرة التي شعر بها ميسي، الذي كان يتوقع تضامنا أكبر من المشاهير التي دعاهم لحضور حفل زفافه، الذي شهد حضور نجوم الكرة العالمية، في صورة صامويل إيتو، أغويرو، دي ماريا، لويس سواريز، نايمار، تشافي، فابريغاس، جيرارد بيكيه وزوجته المغنية الشهيرة شاكيرا.

يذكر أن بيكيه وشاكيرا تعرضا لموجة من الانتقادات من قبل الصحافة الأرجنتينية، التي تحدثت عن بخلهما في حفل زفاف ميسي وعزوفهما عن التبرع للمؤسسة الخيرية، رغم أنهما صرفا مبلغا كبيرا قبلها بساعات في إحدى الكازينوهات بالأرجنتين.