18 مليار سنتيم قمية تكلفة ترميم مدرج بن حداد

حددت شركة البناء و المقاولات التي أوكل إليها مهام ترميم المدرجات الجديدة لملعب بن حداد ،مبلغ 18 مليار سنتيم من أجل اعادة تهيئة هذه المدرجات التي تم غلقها منذ أكثر من موسمين، بسبب ما خلفته الهزات الأرضية من انعكاسات سلبية عليها ، وهو ما اعتبره رئيس بلدية القبة مختار عجايلية بالغير معقول ،حيث علق عن ذلك بالقول أنه طلب من هذه الشركة اعادة ترميم المدرجات وليس هدمها و بناءها من جديد ، ولا تزال الأشغال بملعب بن حداد بالقبة سارية المفعول حيث ينتظر أن تتم عملية وضع البساط الجديد بداية الأسبوع القادم ، في انتظار وضع المظمار ، وحدد مبلغ 4 ملاين سنتيم لوضع العشب الإصطناعي من الجيل السادس و نظام السقي ،و مبلغ 2 مليار و 200 مليون سنتيم للمظمار الجديد ، في انتظار ايجاد حل للمدرجات الجديدة ،وهو الهاجس الكبير الذي يهدد رائد القبة من استقبال منافسيه بملعبه هذا الموسم ، ذلك لأن لجنة تأهيلات الملاعب الوطنية تشتطر أن تكون سعة الملعب الذي تستقبل فيه فرق الرابطة الأولى و الثانية موبليس ما لا يقل عن 10 ألاف متفرج بحسب المادة رقم 60 من القوانين العامة لرابطة موبيليس المحترفة .