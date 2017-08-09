إتحاد الحراش يستعد لعقد جمعية عامة في 16 أوت القادم

يستعد مجلس إدارة فريق اتحاد الحراش، وعلى رأسها عبد القادر مانع، لعقد جمعيته العامة العادية، مثلما كان منتظرا، حيث حددت إدارة الصفراء تاريخ 16 أوت القادم كموعد لهذا الحدث الكبير، لا سيما أنه سيتم من خلاله فتح رأس مال الشركة و فتح الأبواب للمستثمرين الراغبين في التقدم لشراء الأسهم، على غرار بغدادي، و لفقي، و غيرهم من المستثمرين الذين أبدوا نيتهم في الإسثمار في بيت الصفراء.

و إذا كانت إدارة مانع، قد حددت تاريخ الجمعية العامة، فإنها إلى حد الساعة لم تحدد مكان إجرائها، لكن من المتوقع عقدها في مقر النادي.