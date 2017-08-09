أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

عيسى حياتو ينتقد "الكاف" ويدافع عن الكاميرون

نشر يوم 2017/08/09 209 0 أمير بهلول عيسى حياتو ينتقد "الكاف" ويدافع عن الكاميرون
انتقد الرئيس السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، الإدارة الحالية خاصة بعد تصريحات الرئيس الملغاشي أحمد أحمد، حول إمكانية تنظيم الكامرون لـ" كان " 2019 .

اعتبر " العجوز" الكاميروني، تصريحات " أحمد أحمد " غير منطقية تماما مؤكدا من جهة أخرى على قدرة بلاده على تنظيم فعاليات كأس أمم إفريقيا، ففي تصريحات نشرتها صحيفة " ليكيب " الفرنسية قال حياتو: "من غير المعقول الحديث عن عدم قدرة الكامرون تنظيم كأس أمم إفريقيا قبل عامين من بدايتها، و قبل حتى أن تتفقد اللجنة حالة الملاعب الحالية "،  وأضاف: " أكرر فقط أنه كان علينا في وقت سابق إنتظار آخر الدقائق من أجل منح بلد آخر شرف تنظيم " الكان " " .

و يعتبر الكثير من متتبعي الكرة الإفريقية أن الأمور أخذت منحى آخر، وأصبحت شخصية بين الرئيس الحالي "أحمد أحمد" و الإتحاد الكامروني إنتقاما من عيسى حياتو الرئيس السابق ل "الكاف".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا