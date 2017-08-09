عيسى حياتو ينتقد "الكاف" ويدافع عن الكاميرون

اعتبر " العجوز" الكاميروني، تصريحات " أحمد أحمد " غير منطقية تماما مؤكدا من جهة أخرى على قدرة بلاده على تنظيم فعاليات كأس أمم إفريقيا، ففي تصريحات نشرتها صحيفة " ليكيب " الفرنسية قال حياتو: "من غير المعقول الحديث عن عدم قدرة الكامرون تنظيم كأس أمم إفريقيا قبل عامين من بدايتها، و قبل حتى أن تتفقد اللجنة حالة الملاعب الحالية "، وأضاف: " أكرر فقط أنه كان علينا في وقت سابق إنتظار آخر الدقائق من أجل منح بلد آخر شرف تنظيم " الكان " " .



و يعتبر الكثير من متتبعي الكرة الإفريقية أن الأمور أخذت منحى آخر، وأصبحت شخصية بين الرئيس الحالي "أحمد أحمد" و الإتحاد الكامروني إنتقاما من عيسى حياتو الرئيس السابق ل "الكاف".



