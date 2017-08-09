إلتماس عام حبساً نافذاً ضد مدير ملعب الحبيب بوعقل في قضية طعن العوفي

عالجت، أمس الثلاثاء المحكمة الابتدائية "جمال الدين" بوهران، القضية المتابع فيها مدير ملعب الحبيب بوعقل وحفصي مراد، بتهمة التحريض والإعتداء على مدرب جمعية وهران سالم العوفي،منذ أيام، في واقعة هزّت محيط "لازمو".

ويملك بوحفصي مراد الحق في الاعتراض على الحكم في أجل أقصاه ثمانية أيام. وكان بوحفصي قد اتهم بالتخطيط للاعتداء على مدرب جمعية وهران سالم العوفي قبل 10 أيام من الآن، وهي الحادثة التي نجا منها الأخير بأعجوبة، واستعملا فيها شخصين كانا رفقة مدير الملعب أسلحة بيضاء كما قاما برش لاعبي الفريق بالغاز المسيل للدموع.