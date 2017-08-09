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إلتماس عام حبساً نافذاً ضد مدير ملعب الحبيب بوعقل في قضية طعن العوفي

نشر يوم 2017/08/09 1 0 محمد.ك إلتماس عام حبساً نافذاً ضد مدير ملعب الحبيب بوعقل في قضية طعن العوفي
تمت إدانة مدير ملعب الحبيب بوعقل، بوحفصي مراد، بعام حبساً نافذاً بغرامة مالية قدرها20 مليون سنتيم، كما تمّ النطق بحكم غيابي في حق قريب مدير الملعب الموجود في حال فرار، بالحبس النافذ مدة 3سنوات.

عالجت، أمس الثلاثاء المحكمة الابتدائية "جمال الدين" بوهران، القضية المتابع فيها مدير ملعب الحبيب بوعقل وحفصي مراد، بتهمة التحريض والإعتداء على مدرب جمعية وهران سالم العوفي،منذ أيام، في واقعة هزّت محيط "لازمو".
ويملك بوحفصي مراد الحق في الاعتراض على الحكم في أجل أقصاه ثمانية أيام.  وكان بوحفصي قد اتهم بالتخطيط للاعتداء على مدرب جمعية وهران سالم العوفي قبل 10 أيام من الآن، وهي الحادثة التي نجا منها الأخير بأعجوبة، واستعملا فيها شخصين كانا رفقة مدير الملعب أسلحة بيضاء كما قاما برش لاعبي الفريق بالغاز المسيل للدموع.

 

 

 

 

 

 

 

 

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