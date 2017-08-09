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شبيبة القبائل تنهزم بثُلاثية في أول خرجة وديّة

نشر يوم 2017/08/09 571 0 كريم.تيغرمت شبيبة القبائل تنهزم بثُلاثية في أول خرجة وديّة
إنهزم فريق شبيبة القبائل، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في أول مباراة وديّة له، خاضها مساء أمس الثلاثاء، أمام نادي السواحلي الليبي، والتي تدخل ضمن تحضيرات الفريق التي يجريها بتونس، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

 وسقط أشبال المدرب مراد رحموني، في أول إختبار لهم، بعد مرور أسبوع من انطلاق التربّص التحضيري الجاري بمدينة "قمرة" التونسية، خلال مواجهتم نادي السواحلي الليبي، حيث إستقبلت شباكهم هدفين في الشوط الأول من المباراة، قبل أنّ يقلّص المستقدم الجديد لصفوف الشبيبة الكاميروني ستيف أكيدي النتيجة لصالح "الكناري"، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء. ورغم التغييرات الكثيرة التي أجراها الطاقم الفني القبائلي، إلا أنّ رفقاء اللاعب "يطو" عجزوا في تعديل النتيجة، في حين استغل الفريق الليبي الأخطاء الكثيرة في دفاع "الكناري" لتعميق الفارق إلى 3-1، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.
 
وبالنظر لمردود لاعبي القبائل في هذه المباراة، فإنّ عمل كبير ينتظر المدرب مراد رحموني ومساعده فوزي موسوني، لتصحيح الأخطاء وخلق انسجام أكبر بين اللاعبين، قصد تجهيز الفريق قبل انطلاق البطولة الوطنية.
 
هذا وسيخوض فريق شبيبة القبائل ثاني مواجهة وديّة تحضيرية له خلال تربصه الجاري بتونس، هذا الجمعة أمام نادي مولودية وهران بملعب المرسى بتونس.  
 

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