إتحاد العاصمة يقسو على "ميرسين" التُركي في أول مبارياته الوديّة

لم يقحم المدرب البلجيكي "بول بوت"، الأسماء الجديدة كأساسيين، حيث اعتمد على نفس تشكيل الموسم الماضي مع مشاركة خوالد كأساسي، وبن قابلية أيضا صاحب أول أهداف المباراة لأصحاب الزي الأسود والأحمر في الشوط الأول الذي انتهى بهدف لصفر.



في الشوط الثاني شارك كل من شيريفي وأسامة شيتة، في أول مبارياتهم مع اتحاد العاصمة وهما من المستقدمين الجُدد للفريق العاصمي، وفي نفس السياق سجّل كل من بن حمودة ، شيريفي، بومشرة، بورنان الأهداف الآخرى في المباراة .



كما شهدت المباراة مشاركة مدلّل أنصار إتحاد العاصمة "زيري حمار " طيلة الـ 90 وكان صاحب 3 تمريرات حاسمة، وهو اللاعب الوحيد الذي شارك طوال أطوار المباراة، وهي رسالة من المدرب بوت لنجمه، تؤكد أنه سيعتمد عليه كثيرا هذا الموسم.



