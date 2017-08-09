بالفيديو.. المولودية تشد الرحال إلى "ليون" تحضيراً للموسم الجديد

وضم وفد المولودية الذي غادر مطار هواري بومدين صباح اليوم، 24 عضواً، من بينهم 17 لاعباً، حيث لم يتمكن كل من اللاعب أيوب عزي، والنيجيري"إيمينغر"، والحارس الشاب دعاس من مرافقة الفريق بسبب عدم حصولهم على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية .

وتحدث عضو الطاقم لفني لفريق مولودية الجزائر "رفيق صايفي"، عن أهداف الجولة التحضيرية التي سيجريها الفريق العاصمي بمدينة ليون الفرنسية قائلا: "سندخل في مرحلة المباريات الوديّة خلال هذا التربص، حيث ستكون أهم مرحلة لنا، وسنكون جاهزين بنسبة 100% من أجل خوض هذه اللقاءات، والأهم من كل هذا التربص هو تحضير اللاعبين من الجانب البدني، والتقني من أجل الدخول في المباريات الرسمية بكل قوة".

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