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ستيوارت بوخاريست يسعى لضم بلكالام

نشر يوم 2017/08/09 149 0 هشام يحياوي ستيوارت بوخاريست يسعى لضم بلكالام
أبدى نادي ستيوارت بوخاريست أكبر الأندية الرومانية، رغبته الكبيرة في ضم الدولي الجزائري سعيد بلكالام الذي أصبح حراً بعد فسخ عقده مع نادي أورليون الفرنسي.

 كشفت صحيفة "غازيتا سبورتوريلور" الرومانية، الاهتمام الكبير الذي أبداه الطاقم الفني لنادي ستيوارت بوخاريست لضم مدافع نادي أورليون الفرنسي بلكالام بعد احتياجها للاعب محوري. وتواجد لاعب شبيبة القبائل حر هو ما حفّز الفريق على الاهتمام بخدماته.

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