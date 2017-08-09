ستيوارت بوخاريست يسعى لضم بلكالام

كشفت صحيفة "غازيتا سبورتوريلور" الرومانية، الاهتمام الكبير الذي أبداه الطاقم الفني لنادي ستيوارت بوخاريست لضم مدافع نادي أورليون الفرنسي بلكالام بعد احتياجها للاعب محوري. وتواجد لاعب شبيبة القبائل حر هو ما حفّز الفريق على الاهتمام بخدماته.