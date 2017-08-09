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تعقيدات إدارية تؤخّر الإمضاء الرسمي لبودبوز مع ريال بتيس

نشر يوم 2017/08/09 32 0 أمير بهلول تعقيدات إدارية تؤخّر الإمضاء الرسمي لبودبوز مع ريال بتيس
تسبّبت عراقيل إدارية، في تأجيل الإعلان الرسمي عن إنضمام الدولي الجزائري رياض بودبوز، لصفوف نادي ريال بتيس الإسباني، رغم اتفاق الطرفين على كامل البنود المتعلّقة بالصفقة.

تأخر وصول وثائق الدولي الجزائري رياض بودبوز، من الرابطة الفرنسية لكرة القدم إلى نظيرتها في إسبانيا، من أجل توقيع اللاعب الأسبق لسوشو على العقد الجديد الذي سيربطه بنادي ريال بتيس، رغم خضوعه للفحص الطبي الثاني بنجاح بعد اتفاق إدارة الناديين الفرنسي والإسباني على جميع البنود المتعلّقة بالصفقة، والتي حددت قيمتها بـ 7 ملايين أورو. ومن المتوقّع حلّ هذا المشكل خلال الساعات القليلة المقبلة، لترسيم انضمام بودبوز لناديه الجديد ريال بتيس.
 
يذكر أنّ جماهير ريال بيتيس تنتظر الكثير من الدولي الجزائري، وهي التي استقبلته بحفاوة كبيرة لحظة وصوله إلى الأندلس.
 

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