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نابولي يُهدّد غولام.. "تُجدّد عقدك أو نبيعك في جانفي"

نشر يوم 2017/08/09 1276 0 اسماعيل عشاش نابولي يُهدّد غولام.. "تُجدّد عقدك أو نبيعك في جانفي"
تعرّض الدولي الجزائري، فوزي غلام لتهديد مُباشر وصريح من طرف إدارة ناديه نابولي، والتي تريد الإسراع في حسم عقده قبل تاريخ 31 أوت من الشهر الجاري، والذي يتزامن مع غلق سوق التحويلات الصيفي في إيطاليا ومُعظم الدوريات الأوروبية.

تلقى اللاعب السابق لسانت ايتيان الفرنسي، إتصالا من طرف المدير الرياضي لفريقه، "كريستيانو غوينتولي"، الذي أعلمه بضرورة الإسراع في حسم مُستقبله وضمان بقائه مع "البيرتينوبي"، باعتبار أنّ الرئيس "أوريليو ديلاورانتيس"، يبقى مُتخوفاً من تضييع خدماته، دون مُقابل كونه سيكون حُراً من أي التزام بداية من صائفة 2018، والإكتفاء براتب سنوي في حدود 1.8 مليون أورو. وحسب موقع "توتو سبورت" الإيطالي، فإنّ مُسيري نابولي أعلموا صاحب القذفات الصاروخية بأنهم سيعرضونه للبيع في الميركاتو الشتوي "شتاء 2018" في حال لم يوقّع على تمديد عقده قبل 31 من الشهر الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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