بودبوز: "ماندي وبراهيمي نصحاني بإسبانيا واللعب في الليغا حُلم الطفولة"

شدّد اللاعب السابق لمونبولي الفرنسي، في أول تصريح له بقميص بيتيس على أنه ومنذ البداية كان راغباً في التوقيع مع "الفيردي بلانكوس" قائلا: "في ذهني ريال بيتيس كان الخيار الأول والأخير، لأنه ناد كبير ويملك جمهوراً وملعباً رائعيين، كما أنّي أعرف لاعبين في هذا الفريق وهما كل من عيسى ماندي وجوناس مارتان زميلي السابق في مونبوليي، وهذا إضافة لياسين براهيمي الذي سبق وأنّ لعب في إسبانيا وأكّد لي بأنّ المستوى هنا عالً جداً مما حمّسني للتوقيع". وأضاف: "اللعب في الليغا الإسبانية يُعتبر حُلم الطفولة وأنا أحققه الآن بعد وصولي لسن الـ27، أنا مُقتنع بأن كرة القدم المُطبقة في هذا البلد تتناسب مع مؤهّلاتي".

وختم خريج مدرسة سوشو، حديثه مُتطرّقاً هذه المرة للأهداف التي رسمها لنفسه في الموسم الجديد قائلا: "الأهم بالنسبة لي هو أنّ أحقّق أكبر قدر ممكن من الإنتصارات رفقة ريال بيتيس، وذلك مُباشرة بعد افتتاح المُنافسة الرسمية، وفي حالة ما كانت الأمور الجماعية تسير على أحسن حال، فإنّ ذلك سيعني بأني أقدّم ما علي من الناحية الفردية ".