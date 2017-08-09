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شكسبير: "محرز باقً معنا ولن نتخلى عنه إلا بعرض خيالي"

نشر يوم 2017/08/09 1490 0 اسماعيل عشاش شكسبير: "محرز باقً معنا ولن نتخلى عنه إلا بعرض خيالي"
وضع مدرب نادي ليستر سيتي، "كرايغ شكسبير"، النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الأربعاء.

كشف الرجل الأول في الطاقم الفني لليستر سيتي، بأنّ الدولي الجزائري، رياض محرز لا يزال عُنصراً في تشكيلته إلى إشعار آخر، وصرّح قائلا: "نعلم جيداً بأنّ محرز يرغب في تغيير الأجواء". ليُضيف: "نحن لن نقوم ببيعه إلا في حالة تلقينا لعرض مُحترم يتناسب مع مُستوياته، وأنا أؤكّد لكم بأنه مُركّز معنا ويُظهر الجدية اللازمة منذ بداية التحضيرات للموسم الداخل".
 وفي نهاية المطاف، أكّد خليفة كلاوديو رانييري، بأنّ محرز سيكون معنياً بالجولة الإفتتاحية للبريمير ليغ بعد غد الجمعة أمام آرسنال، وذلك رغم إرتباط إسمه بالرحيل وتأكيد العديد من التقارير الإعلامية في إنجلترا وإيطاليا على انتقاله الوشيك لصفوف روما.

 

 

 

 

 

 

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