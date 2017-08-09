بالفيديو.. "الفاف" تُشيد بالتطوّر التكنولوجي لطاقم ألكاراز

وكشف الروبوتاج، عن الجانب العملي للطاقم الفني الذي يشرف على تحضيرات المنتخب المحلي تحسبا لمواجهة نظيره الليبي يوم السبت المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحلين شان 2018.

وأظهر شريط الفيديو الذي نشرته "الفاف" عن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، برامج معلوماتية جد متطوّرة التي يستخدمها "خيسوس كانادياس" و"ميغال كومبوس" خلال التحضيرات.

وصرّح مساعد المدرب الإسباني "خيسوس كانادياس" قائلا: "لقد قمنا بتحليل المباريات، والآن سنقوم بعمل آخر فيما يخص التدريبات المسائية، نحن هنا في الجزائر من أجل القيام بعمل رائع بتظافر الجهود مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل إنجاح تربص المنتخب الوطني للمحليين".

فيما أكد المحضر البدني للمنتخب الوطني ميغيل أنخيل كامبوس، أنه يسعى لتكريس الخبرة التي اكتسبها في الميادين الإسبانية من أجل تطوير الكرة الجزائرية، موضحا: "لديّ 15 سنة خبرة في مجال التحضير البدني في الليغا الإسبانية، سواءً في الدرجة الأولى أو الثانية، وأنا جد سعيد بالعمل مجددا مع المدرب لوكاس ألكاراز، والإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، من أجل القيام بعمل جيد وتحقيق الأهداف التي سطّرها الإتحاد الجزائري لكرة القدم".

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