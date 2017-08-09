مهداوي يعوّض إيغيل على رأس العارضة الفنية لدفاع تاجنانت

واستقرت إدارة نادي دفاع تاجنانت، على إسم المدرب عبد الرحمان مهداوي، بعد أنّ تمّ الإتفاق معه على كل التفاصيل المتعلّقة بمدة العقد وقيمته المالية، وبدرجة أهم الأهداف المسطّرة للفريق خلال المواسم المقبلة. ومباشرة بعد إمضائه على العقد، شدّ عبد الرحمان مهداوي الرحال نحو مدينة عين الدراهم التونسية، أين تتواجد تشكيلة الفريق، حيث سيتولى تحظير الفريق تحسبا للموسم الكروي المقبل 2017-2018.



وتنتظر المدرب مهداوي مهمّة صعبة على رأس فريق دفاع تاجنانت خلال فترة التحظيرات الجارية، بالنظر للتغيير الكبيرة التي أجراها رئيس الفريق الطاهر قرعيش على التشكيلة، بتسريحه للعديد من اللاعبين، واستقدام 16 لاعباً جديدا، ما يجعل مهداوي أمام حتمية خلق الإنسجام بين لاعبي فريقه الجديد قبل إنطلاق البطولة.



