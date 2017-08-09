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بالصور.. ولد علي يزور المُنتخب المحلي ويشجعهم قبل مباراة ليبيا

نشر يوم 2017/08/09 1 0 سميرة.ل بالصور.. ولد علي يزور المُنتخب المحلي ويشجعهم قبل مباراة ليبيا
زار وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، المُنتخب الوطني المحلي بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، سهرة أمس الثلاثاء عشية التنقل إلى قسنطينة.

تناول ولد علي وجبة العشاء مع لاعبي المنتخب الوطني المحلي، والطاقم الفني بقيادة المدرّب الإسباني لوكاس ألكاراز، وكان برفقته نائب رئيس "الفاف" ربوح حداد. وتمنّى وزير الشباب والرياضة التوفيق لمحليي "الخضر" الذين تنتظرهم مواجهة مهمّة أمام المنتخب الليبي يوم 12 أوت بملعب حملاوي بقسنطينة، برسم الدور التصفوي الأخير المؤهّل إلى "شان 2018"، في المقابل استحسن لاعبو المنتخب الوطني هذه الزيارة.
سيتنقل وفد "الخضر" إلى مدينة قسنطينة اليوم في حدود الساعة الخامسة مساءً، لخوض مواجهة المنتخب الليبي يوم 12 أوت التي ستكون المباراة الرسمية الأولى بالنسبة للناخب الوطني ألكاراز، الذي سيكتشف أيضا الأجواء في ملعب حملاوي بقسنطينة

 

 

 

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