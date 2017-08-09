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زرواطي: "سنهدي لقب البطولة إلى الجنوب الجزائري هذا الموسم"

نشر يوم 2017/08/09 1485 0 يونس رزيق زرواطي: "سنهدي لقب البطولة إلى الجنوب الجزائري هذا الموسم"
كشف رئيس فريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، الأربعاء عن أمنيته في الموسم الكروي الجديد 2017-2018، والذي يسعى من خلاله إلى إهداء منطقة الجنوب الجزائري لقب البطولة الوطنية أو كأس الجمهورية

وتحدث رئيس شبيبة الساورة لتلفزيون النهار صباح الأربعاء، قبل تنقل فريقه إلى المغرب من أجل الشروع في التربص التحضيري الصيفي بمدينة مراكش قائلا: "أجرينا التربص الأول في بشار، كما أجرينا تربص ثاني بالخروب ولاية قسنطينة والذي أعتبره ناجحاً على كافة المقاييس، باعتبار الدعم الذي قدّمه الطاقم الفني للمدرب الجديد فؤاد بوعلي، ومن ناحية الخصوصويات التي كانت تنقص فريق الساورة. وأضاف زرواطي: "أنصارنا يطالبوننا بلقب البطولة، إضافة إلى التتويج بكأس الجمهورية، نحن نتمنّى بدورنا أنّ نتوّج بهذه الألقاب في ولاية بشار وفي منطقة الجنوب الكبير إن شاء الله".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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